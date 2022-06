Vídeo: durante festa em Araguaína, mulher dança sobre viatura da PM

Imagine a cena: durante uma festa popular, uma mulher, com a devida latinha de cerveja na mão, faz uma viatura da Polícia Militar de carro alegórico e sai dançando e acenando para o público, em cima do carro, que percorria as ruas da cidade.

Não dá para imaginar? Pois foi exatamente o que aconteceu no último sábado (4/4), durante a festa da “Tropeada”, em Araguaína, norte do Tocantins.

As imagens viralizaram nas redes sociais.

Confira a mulher na “Apoteose” de Araguaína:

A identidade da “dançarina da PM” não foi revelada. Mas a mulher teve seus momentos de glória até que um dos PMs saiu da viatura e a mandou descer da carroceria, enquanto o locutor do evento brincava ao dizer que a polícia arranjou “uma bailarina”.

Segundo informações da PM, a guarnição fazia o policiamento da festa e, ao parar em um sinal de trânsito teve a carroceria do veículo invadida pela mulher, que aparentemente estava sob o efeito de álcool. “A Polícia Militar lamenta atitudes como essa”, diz a corporação.

Veja a nota da PM de Araguaína:

