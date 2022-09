Vídeo: Eduardo Sterblitch ressuscita personagem da RedeTV! na Globo

Eduardo Sterblitch ressucitou seu mais famoso personagem, o Freddie Mercury Prateado, do Pânico da TV, no palco do Domingão do Huck, na Globo. Pintado de prata, ele performou Bohemian Rhapsody e I Want to Break Free, do Queen, e venceu Sabrina Sato na Batalha de Lip Sync.

A performance foi bastante elogiada na web. “Vivi pra ver a volta do Freddie Mercury prateado. Estou feliz”, comentou uma internauta. “Eduardo Sterblitch de Freddie Mercury prateado na Globo, inacreditável”, disse outro.

Sabrina Sato não deixou por menos e dublou Psy no famoso hit Gangnam Style. O reencontro da apresentadora com Eduardo repercutiu na web e gerou uma onda de nostalgia da época em que os dois trabalhavam juntos na Rede TV!.

“Freddie Mercury Prateado e Sabrina Sato em um domingo juntos, que saudades! Relembrar esses 2 foi a melhor nostalgia neste #DomingaoComHuck lembro do clipe de Alejandro que Eduardo Sterblitch nos fez mijar de rir. Por mais reencontros divertidos assim #BatalhaDoLipSync“, elogiou um rapaz.

