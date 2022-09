Vídeo: em campanha, Bolsonaro visita Ceagesp nesta quinta-feira (1º/9)

Em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visita a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) nesta quinta-feira (1º/9). O mandatário não possui compromissos oficiais hoje e está na capital paulista desde a noite de quarta-feira (31/8) para gravar participação em programas de TV.

Às 20h desta quinta, a RedeTV! vai exibir uma sabatina com Bolsonaro.

Veja:

Na quarta, Bolsonaro cumpriu agendas de campanha no Paraná. Em Curitiba, ele fez uma motociata e um comício. À noite, também em Curitiba, Bolsonaro participou de jantar em uma churrascaria com cerca de 300 líderes do agronegócio do Paraná.

Fechado à imprensa, o jantar foi organizado pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR), além de entidades do setor agropecuário do Paraná.

