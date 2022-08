Vídeo: filho é esfaqueado 20 vezes pelo pai e arrastado por carro

Um homem de 60 anos foi preso depois dar 20 golpes de faca no próprio filho. O caso foi registrado na manhã de domingo (14/8), no Dia dos Pais, no bairro Portão, em Curitiba (PR). O homem também acertou a nora.

Segundo informações das autoridades, pai e filho teriam brigado por causa de uma discordância relacionada à herança da família.

Logo após o crime, o pai fugiu com sua caminhonete e colocou o filho em cima do capô do carro.

Veja o vídeo e saiba mais informações no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

