Vídeo flagra momento em que raio atinge carro com crianças

Publicado em 7 de jul de 2021 e atualizado às 23:29

Circula nas redes sociais em momentos onde raios certam veículo em movimento.

Um motorista que passava por uma rodovia de Waverly, em Kansas (EUA), em 25 de junho, flagrou o momento em que um raio atinge um veículo que trafegava em sua frente. Por sorte, ninguém se feriu. Carl Hobi, que se diz um “caçador de tempestades”, aproveitou uma tempestade que acontecia enquanto dirigia para ligar sua câmera. Nas imagens, um clarão aparece de repente e atinge um SUV preto.

“Eles ficaram assustados e a primeira coisa que fizeram foi se certificar de que as crianças estavam bem e ficaram aliviados pela segurança de todos”, disse o autor do vídeo à Newsweek. Embora a descarga tenha parecido assustadora, o carro, que tinha uma criança de 8 meses, duas de 1 ano e os pais delas, protegeu os passageiros.

Apesar de ninguém se ferir, o carro ficou avariado pela descarga elétrica. “O carro parecia estar morto, provavelmente está perdido”, contou. Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros.

