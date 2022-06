Vídeo: homem corta o próprio pulso e faz terror psicológico com mulher

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) instaurou inquérito policial para investigar o caso de um homem, de 55 anos, detido na terça-feira (7/6) por violência psicológica e doméstica contra a namorada, de 64 anos. O caso ocorreu no Setor Hoteleiro Norte. Na ocasião, Carlos Augusto Guimarães Calaça teria ameaçado tirar a própria vida e a da companheira com uma faca. Ele cortou o próprio pulso como forma de aterrorizar a mulher.

O autor gravou a cena, após cortar o próprio pulso no quarto de hotel onde o casal estava hospedado. As imagens são atordoantes. No vídeo, a namorada de Carlos aparece deitada no chão, encolhida, e chorava copiosamente. Com o local absolutamente ensanguentado, ela pede que o homem lhe devolva o celular, o que o suspeito faz prontamente.

“O dia que você fizer isso pra você, você vai se sentir melhor. Você só sabe falar e mandar em todo mundo. Na frente das pessoas dá uma de boazinha […]. Só que mandar nos outros, por isso está sozinha. A única pessoa que quer estar com você sou eu”, diz o homem em tom de ameaça no vídeo.

Em depoimento à policia, uma funcionária do hotel disse que estava no corredor do quarto do casal quando ouviu gritos da mulher, pedindo socorro e dizendo que o namorado estava tentando matá-la. A testemunha relatou ter ido até a porta do quarto, que se encontrava entreaberta, e viu que Carlos empurrando a mulher contra parede.

No momento em que ele notou a presença da funcionária, disse que a companheira estava tentando tirar a própria vida. Porém, a vítima negou e afirmou que era o homem que tentava autoextermínio. E que, quando foi impedir, o homem virou a faca contra ela.

Diante da situação, a testemunha do hotel disse ao casal que os levaria para a administração. Segundo ela, nesse momento, o homem a segurou pelos braços e tentou puxá-la para dentro do quarto. Ela, então, notou que tinha uma grande quantidade de fios de cabelo caídos no chão. Após gritar para ele a soltar, conseguiu levar a companheira de Carlos para um local seguro e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



Aos policiais, a vítima, que mora em Goiânia, informou que namora o autor há cinco meses e, durante esse período nunca havia sido agredida. Ela veio para Brasília na última semana e hospedou-se em um hotel. De acordo com ela, no sábado (4/6), o companheiro, em aparente surto psicótico, teria tentado cortar os próprios pulsos e se negado ir ao hospital. Desde então, estava usando indiscriminadamente medicamentos psiquiátricos.

A situação teria se agravado na terça-feira (4/6), quando ele apareceu bastante agitado. A mulher relatou que, em dado momento, Carlos falou para ela: “Se você não falar comigo direito, eu vou me matar”. O autor, então, pegou uma faca de mesa e apontou para o próprio peito. Ela disse que conseguiu impedi-lo, pegando a faca das mãos dele. Nesta oportunidade, ele teria virado a mão dela e apontado a faca para o peito da namorada.

Segundo informado pela PMDF, ao chegarem no local da ocorrência, o homem estava dentro de um veículo de aplicativo e portava várias cartelas de rivotril. Ele afirmou aos agentes que tinha cortado o pulso para provar o amor dele pela namorada.

Quando a equipe foi ao encontro da vítima, a mulher estava na companhia dos funcionários do hotel e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), em aparente crise de pânico. Segundo as testemunhas, a mulher contou que Carlos tinha puxado os cabelos dela e não a deixava sair do quarto. Além disso, as brigas entre os dois teriam passado a ser constantes.

Em depoimento na delegacia, o autor contou que teve uma pequena discussão com a namorada, pois ela teria o acusado de usar medicamento psiquiátrico descontroladamente. E disse aos policiais que falou para a mulher que se mataria, e que ela não tentou impedi-lo.

Carlos negou ter agredido e ameaçado a companheira. Ainda, segundo o suspeito, ele tomou o celular dela e o jogou em cima da cama, e que por isso ela começou a gritar.

A Deam instaurou inquérito policial após a vítima requerer apuração dos fatos.

