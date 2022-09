Um homem foi flagrado abandonando um cachorro no bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa quinta-feira (22/9). Câmeras de segurança mostram o instante em que ele arremessa o animal sobre o portão de uma farmácia veterinária e vai embora em uma caminhonete.

O suspeito estacionou a Ford Ranger prata, com caçamba fechada da mesma cor, às 7h, em frente ao estabelecimento. O registro, no entanto, não captou a placa do veículo.

Nas imagens, é possível ver o homem olhando para os lados antes de arremessar o cachorrinho. Ele joga o animal pelo portão e, na sequência, sai andando.

Veja o momento no portal BHAZ, parceiro do Metrópoles.

O post Vídeo: homem joga cão sobre portão de veterinária em BH e vai embora apareceu primeiro em Metrópoles.