Vídeo: homem pula em rio com correnteza para salvar cachorro se afogando

Um homem pulou em um trecho do rio Pacoti, no bairro Telha, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para salvar um cachorro que estava sendo levado pela correnteza.

O caso foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 30. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem vai em direção ao cachorro para tentar salvá-lo.

Veja vídeo:

Conforme informações locais, o animal conseguiu ser resgatado em segurança. Além do homem que aparece no vídeo, outras pessoas auxiliaram no resgate do cachorro.