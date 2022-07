Um idoso foi feito de refém no supermercado Supercei da QNP 10/14, em Ceilândia. O caso aconteceu no fim da tarde deste sábado (30/7) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.

Vídeos divulgados pela página PSul News mostram o sequestrador atrás de uma prateleira segurando a vítima com o que parece ser uma faca e, mais afastados, policiais militares negociam com ele. Outra gravação mostra os PMs saindo do estabelecimento já com o sequestrador detido.

Um boletim de ocorrência foi aberto na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Até a última atualização deste texto, a polícia não havia passado mais detalhes sobre o caso.

Assista:

Idoso é feito refém por bandido dentro de supermercado no DF

Imagens mostram o sequestrador atrás de uma prateleira segurando a vítima com o que parece ser uma faca.

Leia: https://t.co/m2aSdtt6RP pic.twitter.com/MFjvnl8s5o

— Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2022

O post Vídeo: idoso é feito refém por bandido dentro de supermercado no DF apareceu primeiro em Metrópoles.