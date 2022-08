Vídeo: Jornalista surpreende, tira a roupa ao vivo e corre para o mar

Anderson Azevedo, da TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, surpreendeu os colegas de emissora, assim como os telespectadores, durante uma reportagem ao vivo do Futebolês. Isso porque o jornalista nem esperou a reportagem se encerrar para tirar a roupa e correr em direção ao mar.

O profissional e Juciê Cunha viajaram para o Rio de Janeiro para acompanhar a partida entre Fortaleza e Fluminense, que lutam por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17/8). Gravando na beira da praia, Anderson completou as informações para o jogo e logo disparou:

“Como eu havia dito, nós estamos aqui na beira da praia, os meus cabelos estão arrepiados, problema que o Juciê não sofre. Agora vocês vão me dar licença, que eu vou aproveitar a praia”. Confira o vídeo.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PZFh3vcfIK

— out of context fortaleza (@outofcontextfec) August 16, 2022

Juciê Cunha ficou visivelmente constrangido e tentou impedir a ação de seu companheiro: “Não, não! Não faça isso Anderson, nós estamos ao vivo ainda. Não, Anderson! Minha Nossa Senhora”.

Dentro do estúdios, os apresentadores também ficaram sem acreditar na situação. “Pelo amor de Deus, controlem esse homem”, pediu Flávia Gouveia. “Para vocês que ficam, tchau, eu vou aproveitar a minha praia”, finalizou Anderson. “Ai, meu Deus, só piora”, completou a jornalista.

