Um rapaz de 19 anos morreu atingido por disparo de arma de fogo na noite desta quarta-feira (1/6), em Sobradinho II. O crime ocorreu por volta das 21h25, ao lado do campo sintético de futebol, na Área Especial 1.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atenderam a ocorrência. O homem, identificado como Leonardo Dias, foi encontrado já sem vida e com a perfuração nas costas.

Mais sobre o assunto Na Mira PCDF prende 16 criminosos foragidos da Justiça por homicídio



Na Mira Dívida de drogas teria motivado duplo homicídio no Vale do Amanhecer



Distrito Federal Abril registra o menor número de homicídios no DF em 23 anos



Na Mira Imagens mostram suspeito de roubar pertences de ciclista morto no DF



O corpo da vítima e a cena do crime ficaram sob responsabilidade dos agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), que investigará o caso.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Vídeo: jovem de 19 anos morre com tiro nas costas em Sobradinho II apareceu primeiro em Metrópoles.