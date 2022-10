Vídeo. Jovem é espancado e morto a tiros após discussão em bar no DF

Um jovem de 26 anos morreu baleado, na madrugada de domingo (23/10), após discutir com três homens em um bar da Candangolândia. Paulo Henrique Pinheiro (foto em destaque) foi perseguido pelos autores, espancado e morto com um tiro.

Vídeos gravados por testemunhas mostram momento em que o jovem tenta fugir dos autores, mas é derrubado no chão. Um dos indivíduos chuta a cabeça da vítima enquanto o outro tira a arma de dentro do casaco. Após o crime, os suspeitos entram em um carro e fogem do local.

Veja momento do crime

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima havia falecido quando a equipe chegou ao local. A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.