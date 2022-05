Vídeo: manequim com “tiro” na cabeça é usado para ameaçar servidores

Um boneco com camiseta de agente socioeducativo e um furo na cabeça, representando um tiro, foi encontrado na noite desta segunda-feira (30/5) em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Ceilândia. O manequim, para os profissionais do local, simboliza uma ameaça velada.

Veja o boneco encontrado:

Os Cras, junto com os Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), prestam atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. Os agentes que atuam no Cras de Ceilândia acreditam que foram esses menores de idade que deixaram o boneco em frente à unidade de assistência. Um boletim de ocorrência foi aberto na 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), que investiga o caso.

