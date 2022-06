Vídeo: Messi faz cinco gols em amistoso da Argentina contra Estônia

Lionel Messi brilhou na vitória da Argentina por 5×0 contra a Estônia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo que aconteceu neste domingo (5). O craque do PSG fez todos os cinco gols do duelo, marca alcançada pela primeira vez em sua carreira com a camisa da seleção. O jogo aconteceu neste domingo, em Pamplona, na Espanha

A primeira vez que fez cinco gols por uma mesma equipe foi em 2012, quando ainda defendia o Barcelona. Na ocasião, o time catalão derrotou o Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões, por 7×1.

O resultado confirma também o bom momento da Argentina, que somou seu 33º jogo de invencibilidade, tendo conquistado recentemente a Copa América de 2020 e a Finalíssima. A última derrota foi para a seleção brasileira, em 2019, na decisão da Copa América.

A Argentina foi muito superior à Estônia. Messi abriu o placar logo aos nove minutos, em cobrança de pênalti. O segundo do craque foi no final do primeiro tempo. Papu Gomez fez bela jogada e rolou para o capitão argentino, dentro da área, fazer 2×0.

Na segunda etapa, a Argentina foi ainda mais arrasadora. Logo aos dois minutos, Messi recebeu de frente para o gol e mandou no canto esquerdo para fazer 3×0. O quarto foi em jogada bem semelhante, mas, desta vez, o atacante mandou no canto direito de Igonen. Por fim, Messi fechou 5×0 em uma sobra dentro da área. Veja os gols no vídeo abaixo.