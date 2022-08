Vídeo: Michelle cita “Brasil para elas” em campanha de Bolsonaro

Pela primeira vez desde o início da campanha eleitoral, a primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu em uma inserção política para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Divulgado no Telegram, o vídeo apresenta a esposa do chefe do Executivo falando sobre as mulheres.

Na peça, a primeira-dama afirma estar construindo “um Brasil para elas, com elas e por elas”. A inclusão de Michelle na propaganda eleitoral ocorre no momento em que Bolsonaro enfrenta resistência do eleitorado feminino.

No domingo (28/8), o presidente atacou a jornalista Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo, durante o debate com presidenciáveis. A declaração foi repudiada ao longo do próprio encontro por outras participantes, como Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

“Mulher sertaneja” O vídeo com Michelle ainda cita a transposição do rio são Francisco, enquanto ela fala sobre a “mulher sertaneja”, em um aceno a outro eleitorado do Nordeste, onde Bolsonaro também enfrenta resistência.

“A água chegou ao sertão, trouxe vida, alegria e esperança. A mulher sertaneja, que carregava lata d’água na cabeça, agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra. Tem mais tempo para ficar com a família, com os filhos e viver uma nova vida”, diz trecho.

Em outra mídia divulgada pelo núcleo do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro volta a falar sobre a criação do Pix. Frequentemente atribuído ao atual governo pelo chefe do Executivo, o sistema foi criado, no entanto, em meados de 2018.

