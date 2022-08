Vídeo: “mini Jacquin” viraliza com mêsversário inspirado no MasterChef

Um bebê de seis meses tomou conta da internet após surgir como o chefe Erick Jacquin, que faz parte do time de jurados do MasterChef Brasil, em suas redes sociais para comemorar o seu mesversário.

Em vídeo publicado no TikTok na segunda-feira (15/8), a família de Samuel mostra o passo a passo da introdução alimentar do pequeno. Nas imagens, ele experimenta banana, maçã e morango pela primeira vez — e não parece gostar muito dos ingredientes.

Assista:

na moral KKKKKK eu amei isso daqui pic.twitter.com/WWoeAyqIFX

— paiva (@paiva) August 16, 2022

Enquanto Samuel aparece na cadeira de chef — que, na verdade, trata-se de uma cadeira de refeição para bebês —, sua família imita os participantes do programa da Band, apresentando e servindo os pratos ao temido jurado.

Samuel é tão exigente que não gostou da maioria das coisas que provou, e suas caretas para as frutas foram tão fofas que ganharam uma parte dois do vídeo. Desta vez, os familiares do pequeno surgem no vídeo.

Lais Villon, irmã de Samuel, disse ao site Band.com que sua mãe teve a ideia de fazer a brincadeira com as frutas, enquanto ela escolheu o tema por conta da introdução alimentar do “mini Jacquin”.

“O Jacquin tem um lugar especial no nosso coração porque o meu irmão veste roupinhas mais sociais e, por ser branquinho e bochechudo, lembra muito ele”, disse ela.

Lais afirmou que não esperava por tamanha repercussão, já que publicavam o mêsversário do pequeno apenas por diversão. “Fazemos o “mesversário” e publicamos no Tiktok por pura diversão e para marcar os momentos. Estamos muito gratos”, finaliza.

