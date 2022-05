Vídeo mostra “casal do tráfico” sendo executado com mais de 50 tiros

Uma testemunha registrou o momento em que o “casal do tráfico” foi executado no bairro Cajuru, em Curitiba (PR), na última sexta-feira (20/5). Eles foram mortos com mais de 50 tiros.

De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a morte de Lays Letícia do Prado Meneghetti e Eder Meneghetti foi em razão de uma disputa pelo comando do tráfico de drogas.

Veja o vídeo:

