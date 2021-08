Vídeo mostra homem matar esposa com várias facadas, após traição

Crime



O crime foi cometido no sábado (17). Tudo foi gravado em vídeo (CLIQUE AQUI PARA VER. ATENÇÃO: contém cenas de nudez e de violência ).

Preso instantes após o crime, quando tentava fugir, Elmer Lucano Llanos foi preso em flagrante. À polícia confessou ter ficado cego de ciúmes, ao flagrar sua esposa e o amante.

As imagens mostram o momento em que Elmer abre a porta do quarto, surpreendendo o casal. Com uma faca na mão, tenta perfurar o amante, que se esquiva e foge da morte.

Sua esposa, Fiorela Liseth Díaz (32 anos) não tem a mesma sorte. As imagens são chocantes e muito fortes. A jovem mulher é atacada e atingida por 39 facadas, sem qualquer chance de defesa.

Sua vida terminava ali, num cruel e violento crime de feminicídio. Ela já havia denunciado o marido por crime de violência doméstica, sem que nada tivesse sido feito.

Fiorela era empresária do ramo de criação de aves, mãe de duas crianças e moradora do distrito de Guadalupe, no Peru.

O CRIME – Desconfiado das traições da mulher, o marido resolveu instalar câmera de segurança no quarto, sem que ela soubesse. Acompanhando as imagens pelo celular, invadiu o quarto com o intento de matar os dois.