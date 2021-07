Vídeo mostra luta envolvendo jovens de Pirajá

Destaque



Publicado em 15 de jul de 2021 e atualizado às 21:58

Após divulgação de conteúdo informando sobre a localização de um corpo no distrito de Pirajá, além de mencionar sobre uma briga que poderá ter ligação com a morte.

Imagens foram enviadas com momentos de muita violência, onde jovens estariam digladiando em plena via pública. No entanto, o jovem localizado morto teria golpeados seu desafeto.

As imagens mostram alvoroço e correria durante a briga. Também aglomeração promovida por jovens.

Acompanhe as imagens: