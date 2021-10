Vídeo mostra momento da colisão, em acidente que matou 12 pessoas em Eunápolis

Destaque



Publicado em 1 de out de 2021 e atualizado às 20:17

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

As autoridades receberam as imagens do sistema de monitoramento do ônibus da empresa Rota Transportes, envolvido no acidente entre o distrito de Mundo Novo e Eunápolis, ocorrido na última quarta-feira (29) de setembro.

As imagens demonstraram o momento exato do acidente e a tentativa do motorista em desviar, direcionando o ônibus para o acostamento. No entanto, tudo foi muito rápido neutralizando quaisquer tentativas abrupta.

A tragédia contabilizou 12 morto e dezenas de feridos que foram encaminhados para unidades de saúde da região. No ônibus estavam 27 passageiros e motorista que morreu na hora.

O itinerante do ônibus era de Itacaré à Porto Seguro.

O motorista da carreta bi-trem, foi apresentado nesta sexta-feira (01) de outubro, na delegacia da polícia civil de Eunápolis, prestando esclarecimentos e sua versão sobre os fatos.

Sendo liberado na sequência acompanhado de seu advogado. O caso continua em investigação e será remetido a justiça.