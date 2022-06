Vídeo mostra socorro de cantora gospel Eyshila e marido após acidente

São Paulo – A cantora gospel Eyshila publicou na tarde desta sexta-feira (3/6) um vídeo com registros do acidente de carro que ela e o marido sofreram em Cajati, no interior de São Paulo.

A artista evangélica relatou que era seu esposo, o pastor Odilon Santos, que dirigia no momento do ocorrido, nessa quarta-feira (1°/6).

Além do carro capotado, as imagens mostram o casal sendo socorrido. Eyshila explicou que ambos foram levados para o hospital Reynaldo Guerra, em Cajati, e depois encaminhados ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Veja:

Lesão cervical e dores

A transferência ocorreu porque os médicos acreditavam que Odilon precisaria passar por cirurgia para tratar uma lesão na cervical. No entanto, novos exames mostraram que não havia necessidade do procedimento.

Os dois tiveram alta e deixaram o hospital. “Estamos descansando na casa de amigos muito chegados e logo voltaremos para casa. Apesar das fortes dores resultantes do violento impacto, estamos bem. Deus nos deu um grande livramento”, disse Eyshila.



Acidente

Eyshila afirmou que, provavelmente, havia óleo na estrada e, repentinamente, o veículo ficou desgovernado. “Perdemos o controle! O carro saiu da pista, bateu em uma pedra, capotou e depois bateu em uma rocha”, relatou nas redes sociais.

Segundo a cantora, ela e o marido fizeram uma oração 30 minutos antes do acidente acontecer.

“Se não tivesse aquela rocha, teríamos caído no abismo. Só deu tempo de clamarmos pelo nome de Jesus. Saímos do carro pelo vidro traseiro. Um bondoso caminhoneiro parou, nos ajudou e também pediu ambulância para nós”, disse ela sobre o “milagre”.

