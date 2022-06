Vídeo: mulher dispara ataques racistas contra menina no Rio

'Você tem inveja dela porque ela tem mais do que você. E melhor. Ela é mais bonita e tem a pele branca“, a fala racista, gravada em vídeo, viralizou nas redes sociais. As imagens mostram uma mulher, não identificada, xingando uma menina de oito anos em uma praça. Segundo a página TV Realengo, que publicou o vídeo, a briga ocorreu após uma discussão de duas crianças.

As imagens geraram comoção nas redes sociais, com comentários desaprovando a ação da mãe agressora e pedindo justiça. O caso aconteceu em Senador Camará, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Respeito e justiça

Em um outro vídeo, postado pela mesma página nessa terça (31/5), outra mulher, que diz ser a mãe da menina ofendida, afirma que a pequena está muito triste e que não conseguiu ir à escola. “Somos pobres sim, somos pretos sim, mas respeitamos todo mundo”, ressalta. Em outro momento, ela diz que “ninguém aqui aguenta mais essa mulher”.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota, que o caso está sendo analisado na 34ª DP, em Bangu. De acordo com a corporação, os envolvidos devem ser ouvidos na delegacia, nesta semana, e que diligências estão em andamento para elucidar todos os fatos.