Vídeo: mulher reage e suspeito é preso após roubar celular no DF

Um homem foi preso em flagrante após roubar o celular de uma mulher na QNO 17, em Ceilândia, no início da tarde desta terça-feira (24/5). A vítima reagiu ao assalto e testemunhas impediram que o criminoso fugisse. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou em seguida e efetuou a prisão do suspeito.

O autor puxou o celular do bolso da calça da vítima e tentou fugir do local. A vítima correu atrás do homem e gritou por socorro. Algumas pessoas que estavam perto agrediram o criminoso e conseguiram detê-lo. Por conta dos ferimentos, o suspeito precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde permaneceu sob escolta policial.

Veja imagens:

Posteriormente, o assaltante foi levado para a 15ªDP (Ceilândia) e atuado em flagrante por furto.

Segundo testemunhas, o homem praticava roubos na região havia cerca de seis meses e teria sido vítima de tentativa de homicídio anos atrás.

