Vídeo: Neymar dá susto em repórter na França com ‘gemidão’

Neymar percebeu a presença de influencer conhecido por constranger estranhos na rua e pregou peça em jornalista

O homem está leve. Após marcar dois gols na goleada do PSG contra o Lille neste domingo (21) pelo Campeonato Francês, Neymar pregou peça em um repórter que estava trabalhando na cobertura da partida que aconteceu no Stade Pierre-Mauroy.

O humorista Italo Sena, famoso por constranger estranhos na rua com gemidos e conversas no mínimo desconcertantes, gritou o camisa 10 da seleção brasileira após o jogo. E Neymar percebeu a presença dele antes de decidir entrar na onda do ‘ai, Neymarzinho’.

Depois disso, ele decidiu pregar a mesma peça de Italo Sena e chegou no ouvido do repórter chamando de ‘gostosinho’. Veja no vídeo abaixo.