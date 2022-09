Vídeo: objeto pega fogo no palco durante show do Panic! At The Disco

A banda Panic! At The Disco passou por um aperto durante show na noite dessa quarta-feira (14/9) em Minnesota, nos Estados Unidos. Isso porque um objeto próximo aos instrumentos musicais em cima do palco pegou fogo e deixou os fãs do grupo apreensivos.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que as chamas começaram a se espalhar. A banda se apresentava no St. Paul’s Xcel Energy Center. Brendon Urie, vocalista do grupo, andava pelo palco sem perceber o fogo. Assista:

It’s not a Panic at the disco concert unless the pyro machine catches fire #panicatthedisco pic.twitter.com/GCaw78sNbF

— Rust (@purplecoati) September 15, 2022

O New York Post afirma que algumas pessoas na plateia gritaram “fogo” para alertar o grupo. Um membro da equipe foi até o palco com um extintor para tentar apagar as chamas, enquanto Brandon seguia cantando.

A People, por sua vez, afirma que o fogo não prejudicou o resto do show da banda. As causas do acidente não foram reveladas e não há registros de feridos.

