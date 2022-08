Vídeo: Otaviano Costa repete alongamento de Gracyanne: “Hoje tem”

Otaviano Costa utilizou o Instagram, nesta quarta-feira (17/8), para brincar com os seguidores. O marido de Flávia Alessandra imitou o alongamento de Gracyanne Barbosa e mandou um recado para sua esposa.

“Hoje tem, ein, dona Flá Ale. E eu me preparei com a Gracyanne Barbosa”, legendou o apresentador, ao colocar o seu vídeo ao lado do da influenciadora fitness. Nos comentários, Flávia Alessandra se manifestou: “Vou ter que me preparar por aqui também para conseguir acompanhar seu novo ritmo”. Confira.

Após um tempo afastado da TV, Otaviano Costa assinou contrato com o SBT e Discovery em janeiro para apresentar a competição de culinária Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem. O famoso ficou dez anos na TV Globo e voltou à emissora de Silvio Santos, primeira emissora de televisão em que trabalhou.

“Um novo ciclo em minha vida”, escreveu, recebendo felicitações de Tatá Werneck, Sophia Abrahão, Juliana Paes e outros colegas do meio artístico. Na emissora de Silvio Santos, ele irá comandar o reality culinário Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem, em que os participantes disputam um prêmio de R$25 mil a cada episódio.

