Vídeo: partida acaba em pancadaria entre jogadores e torcida no Paraná

A partida de futsal entre Pitanga e Rio Branco terminou em pancadaria na noite desse sábado (24/9), no ginásio Lolo Cleve, na cidade de Pitanga, no interior do Paraná.

O jogo era a partida de volta das quartas de final da chave bronze do Campeonato Paranaense de Futsal 2022. A partida foi vencida por 2 a 1 pelo Rio Branco.

Após o apito final, e a classificação confirmada para o Rio Branco, os jogadores do Pitanga e do time de Paranaguá iniciaram a briga.

Veja o vídeo e mais informações no site Banda B, parceiro do Metrópoles.

