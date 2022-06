Vídeo: pedestre escapa de atropelamento por carro desgovernado em GO

Goiânia – Câmeras de segurança registraram uma cena impressionante no município de Iporá, na região oeste de Goiás. Um pedestre escapou por muito pouco de ser atropelado por um carro, que foi atingido por um caminhão. A vítima chega a ser atingida pelo retrovisor do veículo e cai no chão, mas, se levante em seguida, sem ferimentos.

O acidente aconteceu nesse domingo (5/6), na Avenida Pará, no Setor Central. Pelas imagens é possível ver quando o carro entra no cruzamento e contorna a rotatória. Na sequência, um caminhão que trafegava em uma das vias não diminui a velocidade e atinge o veículo, que perde o controle. Veja:

O carro perde o controle, atinge o pedestre e só para quando bate no poste. Apesar do susto, ninguém se feriu.

