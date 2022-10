Vídeo: PM chuta faca, dá rasteira e prende ladrão que esfaqueou homem

A ação rápida e assertiva de um policial militar de Goiás terminou na prisão de um suspeito de latrocínio que partiu para cima do PM com uma faca. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (26/10), em Taguatinga. Ele conseguiu chutar a arma branca e imobilizar o homem.

O autor do crime roubou o celular de uma vítima, de 44 anos, próximo à Praça do DI, em Taguatinga. Além do roubo, ele ainda deu duas facadas na direção do pescoço do homem, que bloqueou com o braço, se feriu, mas ainda correu atrás do ladrão.

Os dois entraram em uma luta corporal, quando surgiu o policial militar de Goiás. Mesmo dando ordem de rendição e apontando a arma para o criminoso, o homem não obedeceu e partiu para cima do PM.

Imagens de câmeras de segurança mostram ele com uma faca apontada para o militar, a vítima e o policial, em momento de tensão. O PM, no entanto, age rápido e chuta a faca. O suspeito se rende e é imobilizado.

A Polícia Militar do DF foi acionada e os envolvidos foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). O criminoso vai responder por tentativa de latrocínio. A vítima teve o braço esquerdo ferido pelas facadas e recebeu atendimento.