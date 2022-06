Vídeo: PM de folga prende 2 homens por furto em veículo na Asa Norte

Um policial militar que estava de folga prendeu dois homens suspeito de furtarem o interior de um veículo, na terça-feira (7/6), na Asa Norte.

O PM estava na região, por volta das 10h, quando viu a ação dos dois indivíduos nas proximidades de uma faculdade. A dupla, ao perceber a aproximação do policial, entrou em outro veículo e fugiu do local.

Após perseguir os criminosos em seu veículo particular, o policial militar conseguiu abordá-los. Moradores de um prédio da região filmaram o momento em que o militar imobilizou os dois homens.

Veja o momento:

Os suspeitos que, já possuíam diversas passagens por furto em veículo, recepção e tráfico de drogas, foram presos novamente e conduzidos à delegacia de polícia.

