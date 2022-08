Vídeo: PMs encontram recém-nascida abandonada em sacola plástica no RJ

Rio de Janeiro – Uma recém-nascida abandonada foi resgatada por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) dentro de uma sacola plástica na manhã desta quarta-feira (24/8). De acordo com a PM, dois agentes faziam patrulhamento quando foram acionados pelo 190.

A criança foi encontrada dentro de uma sacola plástica na Rua Antônio Pedro de Souza, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Os policiais a levaram para o Hospital Municipal Pedro II para receber os primeiros cuidados.

Recém-nascida é resgatada com vida por policiais do Batalhão de Santa Cruz, na manhã desta quarta, após ser encontrada abandonada no interior de uma sacola plástica. Emergencialmente ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II. pic.twitter.com/4SO6PxCOV8

— @pmerj (@PMERJ) August 24, 2022

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a menina está saudável e estável.

