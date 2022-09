Vídeo: policial que matou Lázaro Barbosa pede voto ao lado de caixão

O tenente-coronel Edson Raiado (Avante), candidato a deputado federal por Goiás, publicou um vídeo nessa quinta-feira (29/9) ao lado do caixão de Lázaro Barbosa para pedir votos.

O policial militar atuou na ação que terminou com a morte do bandido. “Impossível não pensar no sofrimento dos familiares das vítimas”, escreveu o candidato.

“Impossível aceitar nossas Leis frouxas que permitiram Lázaro Barbosa estar solto mesmo diante de vários estupros e assassinatos.”

Lázaro Barbosa de Sousa morreu durante troca de tiros com a polícia após cometer uma série de assassinatos, invasões, roubos e estupros.

Na quinta-feira (29/9), a Justiça goiana determinou a retirada de vídeo em que Edson Raiado (Avante-GO) aparece com uma máscara de caveira e um facão, além de uma farda com o emblema da Rotam, equipe de elite da PM de Goiás. A gravação, publicada nas redes sociais do candidato, foi considerada propaganda eleitoral irregular

