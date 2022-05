Vídeo registra briga generalizada em show de Gusttavo Lima, em Brasília

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada durante o show do cantor Gusttavo Lima, no sábado (21/5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Não há informações sobre quem estava envolvido na briga. Nas imagens, é possível ver uma mulher caída no chão sendo agredida. A briga envolve várias pessoas.

Em nota, a produção do evento disse que repudia qualquer ato de violência e que, durante o show, os seguranças interviram para encerrar a confusão.

Veja a nota

“A produção do Buteco Bhoemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência.

A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade.

Nos registros de brigas durante o show, a equipe interviu para evitar demais gravidades.”