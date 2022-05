Vídeo registra momento exato do acidente no centro de Itamaraju

Imagens de vídeo monitoramento de uma empresa localizada na Praça Castelo Branco, registraram o momento exato do acidente envolvendo um veículo de carga com uma motocicleta.

O registro foi na manhã da última sexta-feira (29) de abril, onde ocupantes de uma motocicleta acabaram envolvidos na colisão com o veículo bitrem que transportava produto lácteo.

Nas imagens é possível perceber que um veículo utilitário de cor vermelha promovia um procedimento proibido, identificado como “Fila Dupla” (é considerada infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro), a carreta tentou desviar, mudando de faixa. No entanto, os condutores da motocicleta não conseguiram desviar e atingiram a parte lateral do último vagão.

O condutor do veículo seguiu o trajeto, mas retornou ao local e acompanhou as autoridades policiais na efetivação do registro do boletim de ocorrência.

Os feridos foram encaminhados para o hospital municipal, onde receberam os cuidados médicos.

A motocicleta foi removida do local e veículo de carga teve seu registro no boletim, o condutor notificou a empresa, além de informar aos familiares das vítimas que estaria à disposição de quaisquer esclarecimentos ou auxilio mediante a suas atribuições.