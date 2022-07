Vídeo: repórter chora ao vivo após vitória do Brasil na Copa América

A conquista da Copa América feminina pelo Brasil, no último sábado (30/7), emocionou a repórter Fernanda Arantes, do SBT. Em transmissão ao vivo da emissora na internet, a jornalista chorou de felicidade por ter acompanhado o primeiro título da seleção em sua carreira.

A comoção teve início quando o apresentador Fred Ring chamou a colega e não poupou elogios ao seu trabalho cobrindo a competição. Fernanda Arantes agradeceu, com a voz embargada, assim que apareceu na transmissão.

“Eu falei agora com a nossa produção, ‘não vai me fazer chorar’, porque, como tantas mulheres que a gente está vendo aqui na comissão técnica do Brasil e também as nossas próprias jogadoras, estar aqui cobrindo o título de uma seleção brasileira é um sonho para mim também. Obrigada, SBT, que me deu a oportunidade de realizar isso”, disse a jornalista, aos prantos.

Em seguida, ela tentou retomar o trabalho, enxugando as lágrimas: “Vamos ter profissionalismo, né? Porque fica meio difícil falar agora, depois de a gente aliviar um pouco a tensão dessa final”.

Assista ao trecho em que Fernanda Arantes chora ao vivo após a final da Copa América feminina:

