Vídeo. Repórter do Cidade Alerta é promovida ao vivo e chora

Uma repórter do Cidade Alerta recebeu ao vivo a notícia de que foi promovida e não segurou as lágrimas. Naiara Oliveira trabalha na Record TV Itapoan, afiliada em Salvador, mas ainda este mês se mudará para a sede da emissora, em São Paulo. Luiz Bacci, apresentador do programa, anunciou a contratação com direito a link com a família da jornalista.

“É o seguinte, Naiara. O que a sua mãe está comemorando é que a partir de agora eu estou te contratando aqui na Record nacional. Você vai virar repórter do Cidade Alerta aqui em São Paulo a partir ainda deste mês!”, comunicou Bacci.

A jornalista caiu em prantos enquanto ouvia os gritos e aplausos da família. Bacci aproveitou para elogiar a colega e ressaltar o sonho dela de trabalhar na capital paulista.

“Naiara, graças ao seu trabalho, ao seu esforço, ao seu carisma. E carisma você nasce com ou sem. A mãe, que é essa delícia de pessoa, essa simpatia de pessoa, dá para ver que fez uma filha educada, uma filha muito esforçada que, mesmo com todas as dificuldades financeiras pelas quais várias famílias passam, não desistiu, te deu educação, fez você andar sempre na linha, para chegar hoje a um posto que é disputado pelos repórteres”, falou o apresentador.

“É com muito orgulho que eu anuncio, em nome da Record, a sua contratação pelo Cidade Alerta aqui para São Paulo a partir deste mês. Minha amiga, prepare sua mala, coloque roupa de frio que está um frio bravo aqui em São Paulo”, aconselhou Bacci.

