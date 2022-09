Vítima de racismo por comemorar gols com dancinhas, Vini Jr. recebeu o apoio de Felipe Andreoli e Richarlyson no Globo Esporte desta sexta-feira (16/9). O comentarista de futebol ainda se jogou no passinho ao vivo para apoiar o atacante do Real Madrid.

“Como eu quero que ele meta um gol! Qual [dança] que vai ser?”, disse Andreoli a Richarlyson, divulgando a tag #BailaViniJr. O ex-ídolo do São Paulo arriscou uma coreografia de funk como fazem os jogadores da seleção brasileira.

“Aqui, ó”, mostrou Richarlyson. “Desenrola, bate, joga de ladinho? Já está pronto! Pode bailar, Vinicius Jr.!”, disse o apresentador do Globo Esporte, emendando com um recado ao atacante.

“Você tem que fazer isso, porque racista tem que tomar essa resposta, na bola, na alegria, na felicidade”, declarou Andreoli.

Assista ao trecho do Globo Esporte em que Richarlyson dança funk para apoiar Vini Jr:

O post Vídeo. Richarlyson dança funk na TV para apoiar Vini Jr. após racismo apareceu primeiro em Metrópoles.