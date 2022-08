Vídeo: suspeito de matar mulher, homem apanha na frente da delegacia

Um homem suspeito de matar e enterrar a vendedora Joseane Maria da Silva, de 38 anos, foi preso nesta sexta-feira (12/8), em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. Ao chegar à delegacia, o homem foi agredido por um morador da região.

Veja:

A vítima foi encontrada morta nessa quinta-feira (11/8) após passar dois dias desaparecida. As investigações apontam que ela teria sido sequestrada, assassinada e enterrada com as mãos e pés amarrados. O corpo foi encontrado pelo pai e vizinhos da mulher.

Testemunhas afirmaram que Joseane estava voltando da praia de moto com o namorado quando um homem armado com uma espingarda anunciou o assalto e rendeu o casal. À TV Globo, familiares da vítima contaram que o suspeito teria mandado o companheiro dela correr e fugiu levando a vendedora e a moto para um matagal.

A prisão do suspeito pelo assassinato de Joseane foi feita pela Policia Militar em São José da Coroa Grande. De acordo com a corporação, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Entretanto, não foi informado o crime.

A Polícia Civil investiga o caso. Os investigadores não descartam a possibilidade de Joseane ter sido estuprada pelo suspeito.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Palmares e, depois, encaminhado para o presídio de Palmares. Joseane deixa três filhos, entre eles uma menina de 11 meses.

