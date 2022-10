Vídeo: torcidas do Flamengo e Corinthians tentam invadir Maracanã

Antes da tão esperada final da Copa do Brasil, torcedores do Flamengo e Corinthians tentaram invadir o Maracanã na noite desta quarta-feira (19/10), mas acabaram impedidos por policiais e profissionais que fazem a segurança da partida.

Veja imagens da invasão: Torcida do Flamengo Os flamenguistas tentaram pular as grades da entrada do Maracanã sem ingressos e foram impedidos.

EXCLUSIVO FN! Imagens da invasão ao Maracanã por torcedores. Há muita confusão no entorno do estádio nesse momento. pic.twitter.com/U8V6mREIbL

— FutebolNews (@realfutebolnews) October 19, 2022

Princípio de confusão e invasão de torcedores do Flamengo no Maracanã.

@lancenet

pic.twitter.com/Tgzt1L6G9W

— Planeta do Futebol (@futebol_info) October 19, 2022

Torcida do Corinthians Já os corintianos tentaram utilizar o setor da imprensa para tentar invadir o estádio.

Policía coíbe tentativa de invasão. Alguns Corintianos conseguem entrar dentro do estádio pela área da imprensa. #Flamengo #Corinthians #CopaDoBrasil pic.twitter.com/vNENxDpEKc

— Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) October 19, 2022

De acordo com informações do GE, em torno de 30 corintianos tentaram invadir o Maracanã, 14 já foram detidos pela Polícia Militar. E em áudio vazado, torcedores do Flamengo já sugeriam uma invasão com ingressos falsos.

