Viga Gordilho festeja 50 anos de arte com exposição no MAB

A artista plástica baiana Viga Gordilho celebra 50 anos de arte com a mostra ComparTRILHAmentos Poéticos – Vida e Obra, que será aberta quinta-feira (4), às 19h, no Museu de Arte da Bahia, na Vitória. Na retrospectiva, ela apresenta um resumo de suas produções e atuação como artista visual, professora e pesquisadora. São fotografias, pinturas, objetos e livros publicados, que pontuam sua trajetória, e trabalhos inéditos realizados durante a pandemia. A exposição tem curadoria de Luiz Alberto Freire.

A mostra ocupará as salas principais do MAB, dividas nos ambientes Terra, Fogo, Água e Ar, além de as Quatro Estações do Ano. Esta última reúne telas coloridas em distintos matizes, criadas pela artista entre os anos 70 e 2000. Em outro espaço, o Diálogos Possíveis, estão 18 trabalhos de ex-orientandos e orientandos atuais, representando a atuação de Viga como professora.

“Viga Gordilho vem de uma experiência artística de 50 anos, tanto na docência, quanto na produção. Sua poética tem mudado sob motivações estabelecidas a partir do mestrado, do doutorado e das pesquisas posteriores a esses estágios. Essa mostra fará um grande balanço desse trajeto, reunindo a partir da produção atual, tudo de mais importante que foi realizado, inclusive os projetos coletivos. É uma grande oportunidade de conhecer sua obra, seu pensamento e sua poética”, resume Luiz Alberto Freire.

Como parte da programação comemorativa, o MAB recebe nesta quarta (4), às 17h, a palestra Transparência, Opacidade e Luz, com a artista portuguesa Teresa Almeida – Profª. Drª. Teresa foi a orientadora de Viga Gordilho no Pós Doutoramento na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal.

No mesmo dia será lançado o livro ComparTRILHAmentos Poéticos – Um Memorial em Tempo Gerúndio, fruto da defesa de Viga para Professor Titular da UFBA, realizada em junho de 2020. Até o dia 9 acontece também o workshop Transparências e Fragilidades Atemporais, com Teresa Almeida, na Escola de Belas Artes da UFBA e coordenação de Eriel Araújo. Museu de Arte da Bahia, Corredor da Vitória. Visitação gratuita de terça a domingo, das 13 às 18h, até 19/06.