Vigilância em Saúde alerta para importância de cuidar do Cartão de Vacina

Sociedade



Publicado em 12 de nov de 2021 e atualizado às 23:09

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Com o avanço da vacinação contra Covid-19, milhares de pessoas em Teixeira de Freitas já completaram ou estão em fase de completar a imunização contra Covid-19 e mais do que nunca a importância de ter responsabilidade com o cartão de vacinação, documento que comprova as doses tomadas, se faz necessária.

A falta de cuidado com este registro vacinal pode acarretar o risco de não vacinação no período correto ou a reaplicação de imunizante desnecessário.

O diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas Sandro Calefi explica que o cartão de vacinação necessita ser preservado: “Temos visto como é importante ter cuidado com o cartão, em ter o registro da vacinação da Covid-19 e também das demais, por isso alertamos as pessoas sobre a necessidade de preservar este documento”.

O diretor orienta que em caso de perda do cartão, é possível acessar o registro do Certificado Nacional de Vacinação COVID-19, liberado de forma digital pelo Ministério da Saúde. Ele pontua ainda que se algum registro estiver em falta, é necessário procurar a Vigilância Epidemiológica do município: “Caso a pessoa perceba a falta do registro de sua imunização de forma digital, pedimos que procure a VIEP com seus documentos de identificação com foto”.