Viih Tube é vítima de assédio na Sapucaí: ‘Perdi as contas de quantas mãos tocaram minhas partes íntimas’

E influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou o Instagram para relatar o assédio que sofreu em um camarote na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 22. “Gente fui sair do camarote e perdi as contas de quantas mãos estavam tocando nas minhas partes íntimas, fiquei megadesconfortável, juro. Estou travada ainda”, desabafou. “Puxar mão, braço, a roupa, até meu cabelo, na euforia, eu entendo. Às vezes a gente não pensa muito na hora porque está eufórico mesmo, mas isso não gente, é desrespeito, por favor, de coração.” A youtuber está no Rio para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

