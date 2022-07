Viih Tube faz xixi na calça em shopping de Dubai

A influenciadora digital Viih Tube, de 21 anos, fez xixi na calça, nesta quarta-feira, 27, após ter uma crise de riso em um shopping de Dubai. A situação inusitada aconteceu quando a ex-bbb saia de uma loja. O alarme disparou e o segurança chamou a influencer para verificar o caso. A mãe da famosa, Viviane Tube, gravou a cena e brincou com a filha. “A pessoa ri tanto que está mijando. Vai logo, vai ao banheiro. Mijando com Gucci na mão, misericórdia. Não está combinando”, disse nas redes sociais. No Instagram, Viih Tube confirmou que faz xixi na calça quando tem crise de riso. “Gente, quando eu tenho esses ataques de risos eu faço xixi real, tá? Puxei minha tia e ela mijou de verdade. Juro, gente, não dá para rirmos tanto, não”, comentou.

