Vilas: integrante de organização criminosa que deu prejuízo milionário a empresas é preso

Um integrante de uma organização criminosa responsável por um prejuízo estimado em R$ 5 milhões a empresas de comércio online foi preso, na tarde da última quinta-feira (25), em Vilas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador . A prisão foi efetuada por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ao realizar a prisão, a Polícia Civil da Bahia prestou apoio à Operação Tracking 2, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. Aqui no estado, foram foram duas determinações cumpridas, em diligências iniciadas no início da manhã. O suspeito foi preso em Vilas do Atlântico, no fim da tarde. Além do homem, outros oito suspeitos foram capturados durante a operação. O grupo é investigado desde 2021. Os integrantes podem responder por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.