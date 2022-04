Villa Armazém recebe Estakazero, Forró do Tico e Água Fresca no feriadão

Para quem deseja aproveitar o feriadão com programação musical, a Villa Armazém garante diversidade neste fim de semana. Na quinta (14), véspera do feriado, tem o projeto Ensaio de São João da banda Estakazero, que ainda terá Forró do Tico também na apresentação.

Na sexta (15), a programação dá um tempo pro dia santo e retorna no Sábado de Aleluia (16), com a Roda de Samba do Água com Água Fresca, CBX e participação de Magary Lord. Com a abertura da casa às 18h, as atrações começam o show na quinta, às 20h, e no sábado, às 21h.

Os ingressos para ambos os eventos estão custando a partir de R$ 30. Apesar da flexibilidade nos protocolos, que agora torna o uso de máscara facultativo em lugares abertos ou fechados, a Villa Armazém continua com controle de acesso, cobrança do cartão de vacinação e uso constante do álcool em gel