Villarreal arranca empate no fim e elimina Bayern da Liga dos Campeões

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Bayern de Munique empatou com o Villarreal por 1 a 1, nesta terça-feira, na Allianz Arena, e foi eliminado da Liga dos Campeões.

O time espanhol, classificado às semifinais do torneio, irá enfrentar o vencedor do duelo entre Liverpool e Benfica. No jogo de ida, em Portugal, os ingleses levaram a melhor por 3 a 1.

Agora, o Bayern volta a focar no Campeonato Alemão. No domingo, os comandados de Nagelsmann encararam o Arminia Bielefeld, fora de casa. Já no sábado, o Villarreal visita o Getafe, pelo Espanhol.

O JOGO

No primeiro tempo, os donos da casa produziram pouco e abusaram das bolas lançadas na área. Aos dez, Sané cruzou e o goleiro tirou com o pé. Aos 29, Musiala cabeceou para a defesa de Rulli, sem muitas dificuldades.

O Villarreal respondeu e criou a melhor chance da primeira etapa. Aos 41, Danjuma ficou cara a cara com Neuer, mas bateu para fora.

O Bayern voltou bem no segundo tempo e marcou logo aos sete. O Villarreal saiu jogando mal após o tiro de meta e os alemães recuperaram a bola. Em seguida, Goretzka tocou para Lewandowski, que finalizou para o fundo das redes. Pouco tempo depois, Goretzka apareceu de novo, desta vez para servir Muller que, na risca da pequena área, isolou.

Aos 25, o meia alemão recebeu bom cruzamento de Sané, mas, sozinho na área, cabeceou para fora. Em outra oportunidade, Coman arriscou chute de longe e a bola passou perto do travessão. Já aos 81, foi a vez do Villarreal levar perigo. Danjuma bateu cruzado e a bola passou ao lado da trave.

Aos 43, Quando o jogo se encaminha para a prorrogação, os espanhóis armaram bom contra-ataque e Chukwueze marcou o gol de empate, que garantiu a classificação.