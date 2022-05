Vindima de inverno: UVVA recebe turistas em tour especial

No mundo vitivinícola, o período de colheita das uvas — conhecido como vindima — costuma ser repleto de movimento e expectativa. É o momento em que os profissionais do vinho reservam os melhores cachos para elaborar os rótulos do ano, e também costumam receber turistas ávidos por vivenciar essa etapa da rotina de produção dos vinhos.

Enquanto no restante do mundo a vindima é realizada durante o verão e o outono, o Brasil vivencia essa experiência nas quatro estações. Inclusive no inverno, quando tradicionalmente as videiras entram em dormência e descansam para o novo ciclo. É o caso das vinícolas nos arredores da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; e também na Chapada Diamantina.

A vinícola baiana UVVA, localizada em Mucugê (BA), está se preparando para promover sua primeira vivência de colheita junto aos enófilos. Trata-se da “Experiência Vindima”, que acontecerá nos dias 7, 21 e 28 de julho, sempre às quintas-feiras. Ao longo de seis horas de programação, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o processo de seleção dos frutos, particularidades do terroir de Mucugê, e informações técnicas sobre vinificação e fermentação dos vinhos. O ponto alto é a colheita propriamente dita, da qual será possível participar ativamente, utilizando um kit especial oferecido pela UVVA.

Enólogo Marcelo Petroli analisa uvas para colheita (divulgação)

A experiência inclui, ainda, um tour completo pela vinícola e a participação no processo de desengace, que consiste na separação das bagas da uva do engaço (a estrutura de sustentação do cacho), operação da mesa de seleção manual e envio das uvas para os tanques de fermentação. Também estão inclusos na “Experiência Vindima” um welcome coffee e um almoço especial em meio aos vinhedos, preparado pelo chef da vinícola e com participação do enólogo Marcelo Petroli, que conduzirá uma degustação de vinhos exclusivos.

“Queremos compartilhar com as pessoas a emoção desta etapa tão peculiar e importante no contexto do vinho. A vindima é sem dúvida uma experiência diferente, que vai além da colheita, visto que inúmeros outros aspectos que definem um vinho são decididos naqueles momentos. Nossa intenção é que a ‘Experiência Vindima’ fique marcada como um dia inesquecível e possa reunir famílias em torno de uma atividade de lazer especial e diferenciada”, explica Fabiano Borré, CEO da Fazenda Progresso.

A vinícola receberá grupos reduzidos e apenas um tour diário para garantir uma experiência exclusiva e personalizada. Menores com idade a partir de 12 anos podem participar do projeto, desde que sob a supervisão de um responsável adulto e sem consumo de bebida alcóolica. A participação na “Experiência Vindima” custa R$ 926,00 e o acesso exige reserva prévia através do site vinicolauvva.com.br ou pelo WhatsApp (77) 3311-2115.

Enoturistas poderão participar de diversas etapas da colheita, como o desengace manual das uvas (divulgação)

ALMACÉN PEPE & VINHO SIMPLES

A delicatessen Almacén Pepe se uniu ao projeto virtual Vinho Simples, do sommelier e empreendedor Marcelo Freitas, para ampliar a educação sobre vinhos em Salvador. No lançamento desta parceria, os clientes que adquirirem um combo especialmente selecionado

pelo profissional receberão de presente um curso sobre vinhos. A ação acontecerá simultaneamente nas 3 lojas da rede, entre os dias 25 e 28 de maio deste ano.

VARANDA ANDINA

No próximo domingo (29) tem mais uma edição do Varanda Andina, um evento realizado pela loja Virtuoso Vinho e o restaurante Andina Cozinha Latina. É na comedoria localizada no bairro da Graça (rua Barão de Loreto, nº 26) que, das 12h às 18h, terá comidinhas andinas elaboradas pelo casal Gonzalo Rojas e Irene Lapuente e a seleção de vinhos de baixa intervenção do empresário Bernardo Góes. No menu, opções como Cochinita pibil, um prato típico do México; Pintxo de três carnes e ceviche leche de tigre com batata doce e milho crocante. Não é necessário fazer reserva.

NOITE DOS NAMORADOS EM CASA

A evino já lançou kits especiais para o Dia dos Namorados, unindo vinhos e produtos gourmet especialmente selecionados com o objetivo de proporcionar uma experiência marcante aos casais. Ao todo, são mais de 10 kits temáticos para momentos como um jantar a dois, piquenique e degustação surpresa. Minha dica é o Kit Cacio e Pepe, que vem com 01 ZioBaffa, 01 macarrão Spaghetti Paganini, 01 queijo Parmesão Cilindro Faixa Azul & 1 pimenta-do-reino preta Bombay Herbs & Spices.

CHARDONNAY DAY

Versátil e capaz de elaborar vinhos joviais até grandes brancos de imenso potencial de envelhecimento. Assim é a Chardonnay, uva francesa que conquistou o mundo, e que é celebrada no dia 26 de maio. A seguir, dica de três rótulos vendidos pela WorldWine para você provar diferentes facetas da uva:

Angove Long Row Chardonnay 2020 (Sul da Austrália – R$ 95): Este exemplar revela boa untuosidade e persistência em boca. Um vinho elegante e equilibrado, com corpo médio, bom frescor e final de boca destacando por frutas brancas frescas. Vai bem com entradas leves, cremes, pescados e frutos do mar, além de queijo Brie.

Premier Rendez-Vous Grande Réserve Chardonnay 2020 (Languedoc-Roussillon / França – R$ 134): Agradável, este branco possui incrível frescor e elegância. Seu estágio sobre lias atribui complexidade e textura para este ótimo exemplar do sul da França. Um vinho perfeito para acompanhar aves grelhadas e massas com molhos brancos.

Andeluna Altitud Chardonnay 2018 (Mendoza / Argentina – R$ 170): Elaborado a partir de vinhedos plantados em altitude a mais de 1.300 metros sobre o nível do mar, este Andeluna Altitud Chardonnay 2018 é um vinho com aromas de fruta tropicais, amêndoas, baunilha e um toque tostado. Harmoniza muito bem com carnes brancas grelhadas, como aves, pescados e frutos do mar, além de massas com molho branco e queijos de capa branca.