Vini Jr. conquista dupla nacionalidade espanhola

De acordo com o comunicado oficial do Real Madrid, publicado nesta segunda-feira (5/9), o brasileiro Vini Jr. jurou a Constituição espanhola na última sexta (2/9) e, assim, conquistou a dupla nacionalidade. Dessa maneira, o atacante deixa de ocupar uma das três vagas para jogadores extracomunitários no plantel.

Vale lembrar que o processo de naturalização espanhola não afeta a cidadania brasileira, ou seja, Vini Jr. poderá continuar sendo convocado regularmente para defender o Brasil

Para conquistar a nacionalidade espanhola, o jogador teve que cumprir os dois anos de residência contínua e fixa na Espanha.

Rodrygo e Éder Militão também estão em processo para receber a dupla nacionalidade. Com isso, na próxima janela de transferência, a equipe merengue poderá buscar reforços de países sul-americanos e asiáticos.