Vini Jr é o herói da “Champions League of Brazil”

Uma palavra para definir essa final da Champions League: intensidade. Nós certamente ouviremos comentaristas de todas as emissoras alertando que essa será a a tônica da Copa do Mundo do Catar.

De um lado, o Liverpool, que é indiscutivelmente o melhor time do mundo. Dominou o Real Madrid a maior parte do tempo, mas esbarrou no espetacular goleiro belga Courtois. Esbarrou também no peso da camisa do Real Madrid, que conquistou a sua 14ª Champions. Ninguém chega perto dele.

Mas, voltando à intensidade que falamos no início, muitos vão certamente lamentar esse tipo de atitude (ou comportamento, como queiram) da Seleção Brasileira de Tite. Perguntarão: como podemos enfrentar os europeus se nem amistosos a gente consegue fazer contra eles para exercitar essa tal intensidade?

A resposta pode ser mais simples do que podemos supor: tinha mais brasileiros em campo nesta decisão do que atletas de qualquer outro país. Numa final entre equipes da Espanha e da Inglaterra, predominaram os brazucas Casemiro, Militão, Vinicius Jr e Rodrygo, pelo Real; e Anderson, Fabinho, Firmino e Tiago, pelo Liverpool.

Sim, eu sei que Tiago Alcântara tem nacionalidade espanhola, mas sei também que ele é filho do velho lateral esquerdo Mazinho, nascido em Santa Rita, cidade-satélite de João Pessoa-PB. Tínhamos oito brasileiros em campo, portanto!

Por fim, o destaque para Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Que estrela desse menino de 21 anos (vai completar 22 agora em 12 de julho). Ele pegou pela frente um tal de Alexander Arnold, inglês, considerado o melhor lateral-direito do mundo. Mas o carioca de São Gonçalo-RJ, não se intimidou.

Vini Jr entra definitivamente para a história da Champions League; consolida-se como o melhor jogador brasileiro da atualidade (muito à frente de Neymar); e abre caminho para brilhar na Copa do Mundo do Catar.

