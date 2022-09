Vini Jr. e Rodrygo brilham, Real Madrid goleia Mallorca e retoma liderança

O Real Madrid segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Na manhã deste sábado, o clube recebeu o Mallorca, pela quinta rodada do torneio, e contou com as estrelas de Vinicius Jr. e Rodrygo para virar o jogo, fechando o placar em 4 a 1.

Com mais uma vitória, os merengues chegaram a 15 pontos e retomaram a liderança na tabela. Já seu adversário é o 13º colocado, com seis somados.

Vale lembrar que Karim Benzema se lesionou no último jogo, contra o Celtic, e deve ficar três semanas afastado. Hazard foi quem substituiu o jogador.

O Real Madrid tem pela frente a disputa da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe encara o RB Leipzig às 16 horas (de Brasília). O Mallorca, por sua vez, entra em campo apenas no próximo sábado, pelo Espanhol. O time recebe o Almería às 9 horas.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram basicamente de ataque do Real Madrid e defesa do Mallorca. Mas, como diz aquele ditado, “quem não faz, toma”. E quem abriu o placar foram os visitantes.

O controle total da partida estava na mão do time comandado por Carlo Ancelotti, mas viu sua defesa vacilar e dar chances para o adversário. Após cobrança de falta pela direita, Mendy não acompanhou Muriqi, que subiu e cabeceou para o fundo das redes. Até então, eram 11 finalizações do Real contra apenas duas do Mallorca.

O empate aconteceu nos acréscimos da primeira etapa. Tudo começou com Courtois entregando a bola para Ceballos, que passou para Valverde ainda na intermediária. O meio-campista arrancou pelo, foi dominando a bola com o pé esquerdo, cortou para o meio e mandou uma bomba para o alvo.

Segundo tempo

A pressão do Real Madrid foi notória novamente, o clube estava procurando a virada. Carlos Ancelotti fez algumas alterações, mas a de destaque foi a entrada de Modric no lugar de Hazard.

O croata iniciou o lance que decretou a virada da partida. Ele deu a bola para Rodrygo, que achou Vinicius Jr em ótima condição e serviu o companheiro. O camisa 20 driblou a marcação e chutou na saída do goleiro para marcar a vitória.

Quem marcou o terceiro foi Rodrygo, com uma pintura. O brasileiro levou a bola para o meio, passou por três marcadores e chutou forte, superando Rajkovic. Rudiger fechou a contagem mandando de cabeça, após cobrança de falta.